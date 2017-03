Klartext zu sieben heißen Themen

Dieser März hat es für Anleger in sich - und dabei wird es bleiben, weit über den März hinaus. Grund genug, heute zu ein paar ganz heißen Themen Stellung zu beziehen: Aktien, Schulden, Inflation, Wahlen, Einlagensicherung, Immobilien und Gold. Das Ganze in Form von Thesen, auch wenn zu jedem dieser Themen ganze Bücher geschrieben werden müssten. Wenn es um Aktien geht, konzentrieren sich deutsche Medien überwiegend auf nichtssagende Dax-Interpretationen, obwohl die richtige Musik an der deutschen Börse fast ausschließlich bei Neben- und Spezialwerten spielt. Zuletzt gilt die Aufmerksamkeit, abgesehen von der hoffnungslos überbewerteten neuen Snap-Aktie, auch dem amerikanischen Dow Jones-Index, der unter gigantischen Börsenumsätzen in die Höhe geschossen ist. Warum angeblich? Weil - Sie lesen richtig - die US- Zentralbank Fed, wie es heißt, bei ihrer nächsten Sitzung am 13./14. März den Leitzins erhöhen.....

