Erdogan: Wir werden sie auf der ganzen Welt blamieren

Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hat gesagt, dass Deutschland weit entfernt von der Demokratie ist. Erdogan zeigte Deutschland scharfe Reaktion wegen Absage der Auftritte von Justizminister Bekir Bozdağ und Wirtschaftsminister Nihat Zeybekçi.

„Es sind nicht anders als Nazi-Praktiken. Wir werden sie auf der ganzen Welt blamieren.“

Erdogan nahm an dem „Frauen und Demokratie“ Treffen teil. In seiner hier gehaltenen Rede sagte Erdogan folgendes: „Sie lassen unsere Freunde in Deutschland nicht reden. Sollen sie es nur tun. Wahrscheinlich.....