Heutige Stimmung unter Russen: “Die Regierung kümmert sich – betrügt uns aber unweigerlich. Wir sind arm und machtlos”

Wir hören viel von ”den Russen”, die immer noch als als das Schreckbild des Bösen in den Medien dargestellt werden – denn in der hegelschen Dialektik wird immer eine böse Antithese zur eigenen gerechten These benötigt.

Wie ich früher geschrieben habe, umgibt sich Putin mit reichen jüdischen Oligarchen, die das Volk ausraubt – und selbst verfügt Putin über die russische Staatskasse. Wie beeinflusst das das Leben der Russen? Wie ist die Stimmung unter den Russen – denn wenn hungrige Russen einen charismatischen Führer finden, könnte es für Putin gefährlich werden.

Zwar hat Putin noch mehr als 80% Zustimmung – aber mit seiner Regierung ist das Volk ser missvergnügt. Putin macht das Volk stolz auf Russland – aber auf Dauer dämpft das nicht das Knurren der Mägen: 40% der Russen sind so arm, dass sie nur Geld für Essen haben – oder nicht einmal das (Suppenküchen). Selbst der “Mittelstand” hat sehr geringe Ersparnisse.

Die meisten können nur....