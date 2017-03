Gold: Turbo-Start der Rally steht kurz bevor

Seit der Anhebung des US-Leitzinses durch die Federal Reserve Mitte Dezember 2016 ist der Goldkurs in einem starken neuen Aufwärtstrend deutlich gestiegen. Doch ausgerechnet die Tradergruppe, die üblicherweise die treibende Kraft hinter den Kursgewinnen zu Beginn einer Rally ist, nahm in den letzten Monaten kaum am Marktgeschehen teil. Seit der Bodenbildung des Goldpreises haben die Spekulanten an den Goldterminmärkten keine signifikanten Käufe mehr getätigt. Diese Anomalie ist ein äußerst bullisches Zeichen für Gold. Wenn diese Trader wieder beginnen in Gold zu investieren, haben sie einiges nachzuholen. Seit dem Tag nach der zweiten Zinserhöhung in den USA....

