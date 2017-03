Sinkt das Schiff? Tausende Millionäre verlassen Deutschland und Frankreich

© AP Photo/ Gero Breloer

Ein Exodus reicher Menschen: Laut einer Studie der südafrikanischen Beratungsgesellschaft „New World Wealth“ haben in den vergangenen zwei Jahren tausende Millionäre Deutschland und Frankreich den Rücken gekehrt. Darüber berichtet das „Manager Magazin“.

Demnach hätten Deutschland im vergangenen Jahr rund 4000 Menschen verlassen, die jeweils über ein Vermögen von über einer Million Dollar (etwa 950.000 Euro) verfügen. Im Vorjahr seien es nur 1000 gewesen.Eine rekordhohe Migration sei dabei in Frankreich verzeichnet worden: So hätten dieses Land 2016 12.000 und im Vorjahr 10.000 Millionäre verlassen. Zu den Gründen für die Ausreise gehören der Studie zufolge unter anderem auch „religiöse Spannungen“. In Deutschland seien es zunehmende Spannungen in der Gesellschaft, die reiche Menschen......