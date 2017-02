Was ist los in Schweden? – Schwedische Regierung versucht sich an Beschönigung der Situation

Quelle: www.globallookpress.com © Robert Geiss

Trump setzte mit seiner Aussage "Look what happened last night in Sweden“ ein Perpetuum mobile in Gang, das immer neue Überraschungen liefert. Die schwedische Regierung versucht sich nun zur Image-Pflege an der Widerlegung von Fakten und findet keine glaubhaften Ausflüchte.

Trumps Aussage brachte den internationalen Fokus auf schwedische Gesellschaftsprobleme. Die Diskussionen halten an und das schwedische Außenministerium versuchte nun, eine Reihe von Aussagen zu widerlegen, die dem kleinen nordischen Land das Image verderben. Das erste terroristische Attentat in Schweden liegt nicht weit zurück Die Antwort des Außenministeriums fällt kurz und knapp aus:.....