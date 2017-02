(StS/NYC, SN/CH, dts, BN) "Wenn die #Europäische Union den ungeregelten Massenzufluss an Flüchtenden nicht verhindert und die Sicherheit ihrer Bürger nicht garantiert, dann gibt es bald nichts mehr, was sie regeln kann." Ok, sagt bestimmt schon wieder ein Spinner mit dem ungesunden Hang zu Verschwörungen, der seinen Aluhut gegen böse Gedankenstrahlen daheim vergessen hat? Nein? Doch nicht? Sagt wer? #Miro Cerar? Wer soll das sein?

Der Ministerpräsident Sloweniens?

Ups.

Irrtum!

Wenn einem alle auf der Autobahn entgegenkommen, ist man ziemlich sicher selbst der Geisterfahrer. Genau das.....