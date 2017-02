Der tiefe Staat (Deep State) Amerikas Schattenregierung

Einige Unterstützer von Trump, einschließlich Breitbart News, haben die Geheimdienste angeklagt, einen „deep state Coup“ gegen den Präsidenten zu führen. Ein Interview mit dem Pulitzer-preisgekrönten Journalisten Glenn Greenwald, Mitbegründer von The Intercept über den Deep State. Aus einem anderen Artikel von John W. Whitehead: Heißen Sie Amerikas Schattenregierung Willkommen. Dabei handelt es sich um eine durch Unternehmen und Konzerne gesteuerte, militarisierte und tief verwurzelte Bürokratie, die gänzlich einsatzbereit ist. Ferner ist diese Schattenadministration bestückt mit nicht durch das Volk gewählten Amtsträgern, welche die Geschicke unseres Landes im Großen und Ganzen lenken und unser Land regieren.

NERMEEN SHAIKH: Wir betrachten den wachsenden Skandal über die angeblichen Beziehungen der Trump-Regierung mit Russland vor und nach den Wahlen im November. Anfang Januar erschien der Demokratische Senator Chuck Schumer auf der Rachel Maddow Show und schlug vor, dass die Intelligenzgemeinschaft versuchen kann, sich an Donald Trump zu rächen.

SEN. CHUCK SCHUMER: Lassen sie mich folgendes erklären, nehmen sie zum Beispiel die Intelligente Gemeinschaft her, diese haben sechs Wege von Sonntag an um es ihm zurückzuzahlen. Also, auch für einen praktischen, vermeintlich hartnäckigen Geschäftsmann, ist er wirklich dumm, dies zu tun.

AMY GOODMAN: Das war der Senat-Minderheitenchef Chuck Schumer im Januar.

Einige Anhänger von Trump, einschließlich Breitbart News, beschuldigen jetzt die Nachrichtendienste des Versuchs, einen „deep state Coup“ gegen den Präsidenten zu führen. Unterdessen umarmen einige Kritiker von Trump offen.....