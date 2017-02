Auch die U.S. Air Force transportiert Hubschrauber der U.S. Army nach Europa

Mit der Operation Atlantic Resolve / OAR(der Operation Atlantische Entschlossenheit,s. auchhttps://www.youtube.com/watch?v=-

OzkVXyJgCQ) demonstrieren die USA füralle sichtbar ihr Engagement für die Aufrechterhaltung des Friedens und der Stabilität in Europa und tragen damit zur Beruhigung ihrer NATO-Verbündeten und ihrer regionalen Partner bei. Mit multinationalen Ausbildungseinsätzen und Manövern im Rahmen der OAR, an denen auch (in den MUSA stationierte) Regionally Aligned Forces

(die zur Verstärkung von bereits hier befindlichen US-Einheiten zeitweise nach Europa rotieren) teilnehmen, demonstrieren die Army und die Air Force der USA ihre Fähigkeit, in Krisensituation ihren Verbündeten und Partnern schnell zur Hilfe kommen zu können. Die Apache-Kampfhubschrauber des 1st Battalion des 501st Aviation Regiment....