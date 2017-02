Trumps Chefstratege Bannon: „Der Kampf gegen das System wird täglich schlimmer werden“

Am 23. Februar traten der einflussreichste Trump Berater, Steve Bannon, und Trumps Stabschef im Weissen Haus, Reince Priebus, im Rahmen der Jahreskonferenz der „Konservativen Aktion“ (Conservative Political Action Conference, CPAC) auf. Die CPAC wird von der Amerikanischen Konservativen Unions-Stiftung (American Conservative Union Foundation, ACUF) organisiert, der mehr als 100 Organisationen angeschlossen sind. Früher wurde Bannon wegen seiner „radikalen“ Weltsicht nicht eingeladen, jetzt als Chefberater des US-Präsidenten offenbar schon. Bannon hegt nicht allzuviel Sympathien für die seiner Ansicht nach zu lasch agierende Organisation, die gerne andere ausschließt, wie z.B. Richard Spencer, während Bannon diese Kräfte integriert. Wir wissen, dass Steve Bannon 2014 sagte: „Ich will alles zum Zusammenbruch bringen, ich will dieses System voll und ganz zerstören“. Er ist dabei geblieben, wenngleich er nicht das Wort „zerstören“, sondern „deconstruction“ (Rückbau) gebraucht. Die Washington Post titelt:......