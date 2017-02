Kommt Trump in Portugal verhafteter Ex-CIA-Agentin zu Hilfe?

Wegen der illegalen Verschleppung eines Imams im Jahr 2003 in Mailand wurden CIA-Agenten in Abwesenheit verurteilt, nun soll die in Portugal festgenommene Sabrina de Sousa an Italien ausgeliefert werden

2003 verschleppten CIA-Agenten in Mailand auf offener Straße Osama Moustafa Hassan Nasr bzw. Abu Omar, einen Geistlichen. Er wurde zunächst auf den amerikanischen Luftwaffenstützpunkt in Aviano gebracht, dann mit einer CIA-Gulfstream-Maschinen über einen Zwischenstopp in Deutschland (US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein) zu den "Freunden", damals noch Mubarak, nach Ägypten gebracht, wo er in einem Gefängnis gefoltert worden sein soll. Andere wurden etwa nach.....