Persönliche Krisenvorsorge: Bleiben Sie mobil! 3 krisentaugliche Fortbewegungsmittel auf dem Prüfstand

In den letzten Tagen sorgten warme Temperaturen und strahlender Sonnenschein für einen Vorgeschmack auf den Frühling. Manch einer hat das Cabrio oder das Mountainbike aus der Garage geholt, um es wieder geländetauglich zu machen. Vielleicht kam dabei auch die Frage auf, wie man in der Krise am besten von A nach B kommen kann. Wir haben hierfür drei krisentaugliche Fortbewegungsmittel unter die Lupe genommen, um herauszufinden, welche sich in verschiedenen Situationen und Szenarien am besten eignen.

Infrastruktur & Straßenverhältnisse: Mobilität wird ungemütlich

Versorgungsengpässe in allen Bereichen des Lebens gehören in einer Krise.....