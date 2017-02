MYSTERY – Die Prophezeiungen des Nostradamus – 7 ausgewählte Verse zum brennenden Paris der Gegenwart

Ende Februar 2017. Die Hauptstadt Frankreichs, Paris, „brennt“

Vom Migrantenkrieg in Frankreich ist die Rede, von Zusammenstößen bei Protesten gegen Polizeigewalt. Auf dem Champs Elysees sollen bereits Schützenpanzer aufgezogen worden sein, der Aufstand des radikalen Islam hat begonnen. Das Wort „Bürgerkrieg“ findet wie selbstverständlich Einzug in die alternativen Medien und hat es, was die deutsche Schweige- und Ignorantenpresse betrifft, auf die No-Go-Areas der einschlägigen MSM-Titelblätter noch nicht geschafft. Es wird kommen.

Europa dürfte ein heißer Frühling, ein heißer Sommer und ein noch heißerer Herbst bevor stehen

Der deutsche Seher Alois Irlmaier (1894 – 1959) wird in diesem Zusammenhang gern zitiert, denn in seinen Sehungen hat Irlmaier den Untergang der französischen Hauptstadt mit der Aussage „Die Stadt mit dem eisernen Turm (Paris) wird das Opfer der eigenen Leute. Sie zünden alles an, Revolution ist und wild gehts her!“ so gesehen und beschrieben. Irlmaier hat mehrmals in ähnlichen Aussagen auf dieses Ereignis hingewiesen.

Wie kann das passieren?

Noch vor ein paar Jahren war für mich schwer vorstellbar, „wie Paris brennen soll“? Noch dazu von den eigenen Leuten angezündet? Wie sollte das gehen? Mittlerweile stehen wir.....