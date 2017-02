Macht alle bei der Arena-Diskussion mit

Heute Abend findet die Sendung "Arena" im Schweizer Fernsehen statt mit dem Thema, "Trumps Krieg gegen die Medien". Der Moderator Jonas Projer hat dazu alle Zuschauer eingeladen teilzunehmen, denn sie werden live zugeschaltet und können ihre Fragen stellen.

Mich hat Projer auch vor einer Woche in die Runde eingeladen, aber ich bin nicht in der Schweiz. Dafür ist Daniele Ganser als einzige wirklich kritische Stimme gegenüber fünf Vertretern der Fake-News-Medien dabei. Er benötigt von Aussen unsere Unterstützung, deshalb bitte ich euch, meldet euch per Mail unter arena@srf.ch mit einer Handynummer an. Hier der Link zur Info über die Sendung und Liste der Teilnehmer. Da hat der Schweizer Fake-News-Sender wieder eine sehr unausgewogene und einseitige Arena-Runde ausgesucht. Kein einzigen.....