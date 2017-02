Top-Liker von Angela Merkel

Wir haben untersucht, welche Facebook-User die Facebook-Beiträge von Angela Merkel im Zeitraum 1.2.2016 bis 20.2.2017 am meisten ge“like“t haben. In diesem Zeitraum verfasste Angela Merkel insgesamt 98 Facebook-Posts, und ingesamt vergaben mehr als 470.000 verschiedene Facebook-User mindestens einen Like auf ihre Posts. In der folgenden Grafik fassen wir zusammen, wie viele Facebook-User eine gewisse Anzahl von Likes vergeben haben:

Name und Anzahl der Likes

1 Fejzullah L. 97

2 Bernd H. 96

3 Ndukuba I. 96

4الاعلامي سعد الكعبي ا. 96

5 Havva T. 95

6 Bahri P. 94

7 Ali J. 94

8 Rüdiger R. 93

9 معاوية ش. 93

10 Cleiton B. 92

Mehr.....