„Es gibt keine andere Möglichkeit“ - Syrische Flüchtlinge in der Türkei verkaufen eigene Organe

Quelle: Reuters

Aus purer Verzweiflung bieten syrische Flüchtlinge ihre Organe zum Kauf an. Der illegale Handel mit Organen blüht geradezu. Demnach ist die Niere eines syrischen „Spenders“ auf dem türkischen Schwarzmarkt aktuell etwa 6.000 bis 11.000 Euro wert.

Es ist die schiere Not der Flüchtlinge in den türkischen Auffanglagern die dazu führt, dass immer mehr syrische Migranten ihre Organe zum Kauf im Internet feilbieten. Dies ergaben Recherchen des ARD-Magazins FAKT. So ist etwa insbesondere das soziale Netzwerk Facebook einer der.....