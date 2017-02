Natur oder Industrielandschaft? Teil2

Uralte und heutige Tagebaue – 2

Es hat sich einiges an Material angesammelt. Man kann es schwerlich als zweitrangig bezeichnen – bei diesem Thema ist jeder Fakt und jedes Foto Gold wert. Aber für einen getrennten Artikel ist jedes Beispiel zu klein, daher dieser „Sammelband“ mit – der Antarktis, – den weißen Felsen von Dover, welche die englische Küstenlinie des Kanals zieren, – dem Kreide-Tagebau „Weißer Brunnen“ im Gebiet Woronezh, – dem Uran-Abbau in Nigeria, – dem Kings-Canyon in Australien, – dem Nationalpark Talampaia in Argentinien und – den Abraumhalden im Iran.

Beginnen wir mit den

„Kalkfelsen am Ufer“-Tagebauen

übers Wasser......