(StS/NYC) Er ist die graue Eminenz der Weltpolitik, von keinem gewählt, aber mit seinen Stiftungen und NGOs quasi überall dabei, wo die Weichen für die globale Zukunft gestellt werden. Sein unermesslichen Vermögen macht es möglich. Sein Name: George Soros. Bei Putin hat er seit seinen Aktivitäten in Georgien, in der Ukraine und in #Russland Hausverbot. Die Russen vermuten, dass Soros hinter den so genannten "Farbenrevolutionen" und anderen scheinbaren "Volks"-Aufständen steht. Man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um zu behaupten, dass Soros jetzt alles in seiner Macht Stehende tut, um den von ihm gehassten #Donald Trump zu schwächen. Blasting.News hatte darüber berichtet. Wie die Kollegen von Axel Springer jetzt melden, wettet......