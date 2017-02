Cashkurs*Trends - Kassenlose Supermärkte: Die Zukunft des stationären Handels

Die Welt des Einzelhandels steht vor großen Veränderungen. Der Online-Riese Amazon testet in Seattle gerade den Supermarkt der Zukunft, der ganz ohne Kassen auskommen soll. Betritt ein Kunde den Laden, muss er auf seinem Smartphone zunächst die Amazon Go-App öffnen, um Zutritt zu erhalten. Man muss kein Anhänger der vollkommenen Automatisierung sein, um zu erkennen, dass der Supermarkt der Zukunft auf jeden Fall ein spannendes Anlagethema ist. Deshalb wollen wir uns in dieser Ausgabe von Cashkurs*Trends ausführlich damit beschäftigen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir leben in einer Welt, die vor großen Veränderungen steht. Alles Traditionelles wird in Frage gestellt, nicht erneuert, sondern komplett neu erfunden. Das mag manch einer bedauern, denn der Mensch hängt - besonders mit steigendem Alter - doch sehr an seiner vertrauten Umwelt. Doch es wird sich nicht aufhalten lassen. Die Welt erfindet sich neu und das mit brachialer Konsequenz. "Die Welt neu denken" ist das geflügelte Schlagwort der neuen aufstrebenden Firmen mit ihren jungen Machern. Es ist gut, dass die Welt sich verändert und weiterentwickelt. Aber dennoch hat das traditionelle seinen Charme, seine Berechtigung und erst mit.....