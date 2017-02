Trump: "Ich habe ein Schlamassel geerbt"

Donald Trump nutzte eine Pressekonferenz, um seine erfolgreiche Arbeit anzupreisen und die Medien mal wieder zu beschimpfen

Wir alle starren auf das Schauspiel, das derzeit in Washington seit Beginn des Wahlsiegs von Donald Trump aufgeführt wird. Ein hochgradig narzisstischer Milliardär versucht sich als Volkstribun, der das Establishment beiseite fegen und die USA wie ein hierarchisch geführtes Unternehmen führen will. Dagegen ein Widerstand, der nicht nur auf der Straße, sondern auch von Medien und der Politik zusammen mit den Geheimdiensten gegen den Präsidenten geführt wird, der als Sicherheitsrisiko dargestellt und beseitigt werden soll. Das Schauspiel überbietet die Fiktion, House of Cards etwa ist nur ein schwaches Abbild der Intrigen, die derzeit offen und verdeckt in Washington stattfinden. Mehr.....