USA bestätigen Einsatz von abgereichertem Uran in Syrien

Washington (Press TV/ RT) - Bei zwei Angriffen auf Öl-Tanker der IS-Terrormiliz in Ostsyrien, hat die US-Armee Geschosse mit abgereichertem Uran eingesetzt.

"Insgesamt seien 5265 Anti-Panzergeschosse mit abgereichertem Uran im November 2015 bei zwei Angriffen auf Öl-Tankfahrzeuge des IS in Deir ez-Zor und al-Hasaka abgefeuert worden", sagte der Sprecher des United States Central Command (CENTCOM), Josh Jacques, am Dienstag dem US-Magazin „Foreign Policy“ .

Bei den Angriffen seien rund 250 Fahrzeuge vernichtet worden, so Jacques weiter.

Zur Rechtfertigung des Einsatzes solcher Waffen sagte der US-Militärsprecher: "Die USA setzten Geschosse mit abgereichertem Uran ein, um die Zerstörung der IS-Fahrzeuge sicherzustellen."

