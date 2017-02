Trump: Wir werden mehr Truppen in den Irak entsenden

Washington (Mehr/ParsToday) - US-Präsident Donald Trump hat in einem Telefongespräch mit dem irakischen Premierminister Haider al-Abadi gesagt, Washington werde seine Truppen im Irak erhöhen.

Nach Angaben des Weißen Hauses am Samstag hat Trump in einem Telefongespräch mit al-Abadi die Unterstützung Washingtons an Bagdad hervorgehoben und gesagt, die USA stehen im Krieg gegen IS an der Seite des irakischen Volks.

Er betonte die Notwendigkeit der Erhöhung von US-Truppen im Irak und äußerte sein Bedauern über die große Zahl der Iraker, die im Kampf....