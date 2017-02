Bereiten Sie sich auf die Auflösung der „EU“ vor!

Der Zerfall der national zerstörenden „EU“ ist nicht mehr aufzuhalten, so wie Frau Merkel mental nicht zu retten ist, ist die diktatorische und menschenfeindliche „EU“ nicht mehr zu retten, weil der Großteil der europäischen Völker nach vielen Jahren endlich den Betrug und das Unheil welches das versklavende Projekt über die Menschen bringt, nicht mehr mitmacht. In Österreich, den Niederlanden, Griechenland, Dänemark, Schweden, Italien, Ungarn, Frankreich usw., will die Mehrheit raus aus der „EU“.

Merkel will Euro-Zone retten, Le Pen fordert Austritt der Südländer

Die „EU“ ist ein Kriegsprojekt welches die Absicht hatte die Nationen Europas zu Gunsten einer diktatorischen Großmacht aufzulösen. Völlig unterschiedliche Kulturen mit ihren Sitten und Bräuchen, lassen sich genau so wenig vereinen, wie die einzelnen national historisch.....