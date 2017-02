Pensionen: so machen sich Politiker und Beamte die Taschen voll

Die Selbstbereicherungs-Mentalität deutscher Politiker und Beamter kennt keine Grenzen. EU-Beamte leben sogar im Im Rentenparadies. - Für Untertanen bleibt dagegen nach einem langen Arbeitsleben oft nur die Altersarmut.

Von Volker Hahn

Freuen wir uns nicht alle auf den Ruhestand? Auf eine Zeit, in der wir uns endlich mal ausruhen können und wo wir unsere Zeit frei einteilen und endlich Dinge tun können die wir schon so lange tun wollten? Genau. Wir alle freuen uns auf die Zeit nach dem aktiven Arbeitsleben. Doch eben genau, weil wir vorher so lange, hart und fleißig gearbeitet und in die.....