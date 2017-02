Künstliche Intelligenz für mehr Konsum

Ist der Hype um die künstliche Intelligenz das Krisensymptom einer Wachstumsgesellschaft, der die Wachstumsfelder auszugehen drohen? Neues Konsumieren statt neue Arbeit? Der Soziologe Philipp Staab im Interview.

Jo Wüllner: Warum reden heute alle über Digitalisierung und KI? Woher kommt der Hype?

Philipp Staab: Wir haben es mit einer säkularen Stagnation der Weltwirtschaft zu tun, insbesondere der hochentwickelten Ökonomien. Seit etwa den 1970er-Jahren befinden wir uns in der OECD-Welt in einer Phase langfristig rückläufigen Wirtschaftswachstums.

Bis dahin gab es im Westen ein fast synchrones Wachstum von Produktivität und Löhnen, was, einfach gesagt, dazu führte, dass die Beschäftigten selbst kaufen konnten, was sie produzierten. Zum einen ging langfristig aber das Produktivitätswachstum zurück, was Unternehmen dazu verleitete, vielfach an den Löhnen zu sparen. Zum anderen hatten in der OECD-Welt irgendwann....