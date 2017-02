Der neue US-Präsident ist kaum im Amt und schon geht der #Goldpreis massiv nach oben. Aktuell steht der Goldpreis in Euro mit rund 1150 Euro/oz auf einem 3-Monats-Höchststand. Auch in US-Dollar steht der aktuelle Goldpreis heute bereits bei 1230 US$/oz und damit rund 4% höher als noch zu Jahresbeginn. Eine Steigerung, die Besitzer von Sparbüchern und Festgeldern vermutlich in einem ganzen Jahr nicht für sich verbuchen können. Besitzer von Goldmünzen und Goldbarren dürfen sich jedoch über diese vierprozentige Wertsteigerung innerhalb nur eines....