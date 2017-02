Marine #Le Pen, Chefin des rechtsnational und sozialistisch tickenden "Front National", hat Chancen im Frühjahr zur französischen Staatspräsidentin gewählt zu werden. Heute hat sie jede Illusion darüber ausgeräumt, dass es mit ihr an der Macht weniger als eine komplette Revolution gäbe, die auch Deutschland und den Rest Europas bis in die Grundfesten erschüttern würde. Denn anders als in Deutschland, sind in #Frankreich nach fünf katastrophalen Jahren unter einem völlig unfähigen Staatspräsidenten alle populistischen und rationalen Dämme gebrochen. Die Sozialisten schicken einen leicht irrwitzigen Linksradikalen ins....