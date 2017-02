Endzeit – oder Chance für diese Welt?

Bild: yuval magid / Shutterstock

Andreas Popp Unsere Welt befindet sich heute in einer Phase, die man mit dem Begriff »Endzeitstimmung« beschreiben kann.

Seit Jahrtausenden finden wir in vielen Religionen und Sekten Untergangsvisionen. Mehr oder minder seriös auftretende Figuren in der Geschichte vermittelten auf der Basis von Aberglauben und Selbstüberschätzung, doch offenbar in vereinzelten Fällen ebenso aus manch höherer Quelle, immer wieder ein bevorstehendes Welt-Ende. Die Geschichte ist voll mit diesen »ganz sicheren« Prognosen, aber sie traten bisher nicht ein. Viele erwarten gerade in heutiger Zeit den Messias, der das Weltgericht bringt. Mehr....