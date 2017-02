USA entsenden Zerstörer an die Küste des Jemen, um ""Seewege zu schützen""!!

Regierungsvertreter bezeichnen diesen Schritt als Reaktion auf Angriff der Houthis auf ein saudisches Kriegsschiff

Jason Ditz

Das Pentagon hat den Zerstörer USS Cole an die jemenitische Küste in der Nähe der Bab al-Mandab-Strasse beordert, um in der Gegend herumzulungern und inmitten der anhaltenden Invasion des Jemen durch die Saudis „Seewege zu beschützen.“ Regierungsvertreter stellen diesen Schritt als Unterstützung für die Saudis hin, nachdem schiitische Houthis ein Schiff der Saudis angegriffen haben. Mehr.....