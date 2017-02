Panik in Brüssel: Trump macht die EU obsolet

Bild: Flickr / Gage Skidmore CC BY-SA 2.0

Es ist kein Wunder, wenn die Europäische Union alle möglichen politischen und medialen Waffen gegen Trump einsetzt. Wenn dieser seine "American First"-Politik umsetzt, dann macht er damit ein Handelsbündnis, was die EU eigentlich ist bzw. einmal ursprünglich war, obsolet. Trump schafft die EU ab.

Von Andre Eric Keller

Und so gesehen haben die hohen Herrschaften im Bürokratie-Moloch in Brüssel nur Angst vor Jobverlust. Wer braucht denn diese erbärmlichen Gestalten nach der Auflösung dieser glücklosen Vereinigung noch? Denn in....