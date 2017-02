Systemfrage: Wir haben den Umkehrpunkt überschritten – Unser System ist nicht mehr reparabel

Bis zum Amtsantritt Donald Trumps als neuen US-Präsident konnten wir in der Hochleistungspresse lesen, dass die Trump Administration eine im „Aufstieg befindliche globale Wirtschaft“ übernehmen wird. Ein Mem, das uns regelrecht in die Köpfe transplantiert wurde. Dass die Realität genau diametral dazu ist, zeigen die Fundamentaldaten (abseits der manipulierten Aktienmärkte) zur Genüge.

Trump hat das Oval Office in einer Zeit des bereits lang anhaltenden Niedergangs der USA bezogen. Und er wird dort sitzen, wenn in den nächsten Monaten ein heftiger, sich beschleunigender Verfall auch in der Hochleistungspresse ankommen wird. Die Zeichen mehren sich und sie passen perfekt in das Puzzle meiner Vorhersage, warum Trump gewinnen durfte: die konservativen Bewegungen sollen weltweit als Sündenböcke für eine globale Krise herhalten, die die Internationalisten/Globalisten/Eliten (IGE) geschaffen haben.

Dass Trump die neuen Höchststände beim Dow Jones mit seiner Person und seinem Wahlsieg verknüpft, passt wie die.....