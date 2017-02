Präsident Trump machte mit einem Federstrich aus der „mächtigsten Frau der Welt“ eine sich verziehende Flatulenz

Mit einem Federstrich zerstörte Donald Trump symbolträchtig am Holo-Tag die kranke Welt der Multikulturalisten und Holoisten. Am 27.01.2017 machte er mit Dekret die Einreisen in die USA fortan auch von der OriginalNationalität abhängig, während er in seiner Holo-Erklärung die Juden nicht erwähnte. Ein Doppelschlag, der das kranke Universum beben lässt. Selbstverständlich gilt er seitdem auch als Holo-Leugner – und wir sind mit unserer gesunden Weltsicht also nicht mehr allein. Pass-BRDler dürfen derzeit nicht mehr in die USA einreisen, wenn sie aus bestimmten Ländern stammen. Bio-Deutsche hingegen dürfen einreisen. Selbst die.....