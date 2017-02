Karte: Putschversuchs-Risiko 2017

Weltkarte des Putschversuchrisikos. Bild: Washington Post

Eine Studie zeigt das Risiko von Putschversuchen auf der Welt für das Jahr 2017 auf. Einige Länder stehen ganz oben auf der Liste.

Von Marco Maier

Nachdem nun Donald Trump und nicht Hillary Clinton den Präsidentenposten in den USA ergattern konnte, sollte das globale Putsch- bzw. Regime-Change-Risiko doch etwas gesunken sein. Zumindest so lange, wie die CIA nicht ihre eigenen Dinger dreht oder Typen wie George Soros nicht in die Schranken gewiesen werden. Mehr....