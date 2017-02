Tragödie und Hoffnung

Von Ken Jebsen.

Donald Trump hat per Dekret sieben muslimischen Staaten bzw deren Bürgern für 90 Tage die Einreise in die USA verboten und die Medienwelt regt sich auf.

Wer sind die Länder um die es geht? Was ist das eigentliche Ziel der Aktion und warum ist die Empörung mehr als bigott?

Nun, betroffen sind der Irak, Syrien, Sudan, Jemen, Somalia, Libyen und der Iran. Unter diesen sieben Staaten geht es den USA vor allem um den Iran. Der Iran wird nach Obama wieder als alter Erzfeind aktiviert und anvisiert. Ein vor Jahren beschlossener und unter Obama nur verschobener Krieg muss her. Dahinter steckt die Israel-Lobby in den USA und die israelische Machtclique um Benjamin Netanjahu.

Wer Bibi´s Twitter Account verfolgt konnte es in Echtzeit verfolgen. Während Europa Trump ´s Politik als rassistisch geißelt, wird sie vom israelischen Staatschef in aller Öffentlichkeit gefeiert. So schrieb Netanjahu über dessen Pläne die Mauer zu Mexico auszubauen:

„President Trump is right. I built a wall along Israel’s southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea“.....