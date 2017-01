Am gestrigen Samstag, den 28. Januar 2017, hatte sich der neue US-Präsident Donald Trump eine ganze Reihe Telefonate in den Terminkalender geschrieben. So sprach er mit Japans Premierminister Abe und dem russischen Präsidenten Putin und erstmals auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Der genaue vollständige Inhalt und die Stimmung des Telefongesprächs mag der Öffentlichkeit verborgen bleiben, doch die Veröffentlichung einer Zusammenfassung auf.....