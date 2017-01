Die Bestrafung von Mörderin Merkel hat begonnen

Merkel hat im Jahr 2015 mehreren Millionen unberechtigten Parasiten die illegale Einreise in die BRD durch eigene verbrecherische Maßnahmen ermöglicht. Unter dieser parasitären Flut waren 90 Prozent potentielle Jungverbrecher, die dafür sorgten das nachweislich massenhaft gemordet, vergewaltigt, Kinder geschändet, geraubt und überfallen wurde. Da diese Verbrecher illegal, also nur mit Merkels Hilfe, kommen konnten, ist Merkel natürlich für die 600.000 Verbrechen dieser Gruppe an Deutschen im Jahr 2016 verantwortlich. Sie ist juristisch und moralisch die Mittäterin, die Mitmörderin, sie ist der Auswurf alles Menschlichen auf dieser Erde. Und jetzt beginnen die Strafmaßnahmen gegen sie zu greifen.

US-Präsident Trump geht voran. Er unterzeichnete am 27. Januar 2017 ein Dekret, das Moslems die Einreise in die USA zunächst für die kommenden 120 Tage verbietet. Die Executive Order heißt: „Schutz unserer Nation vor Terrorismus durch Fremde“ (Protecting the Nation from Terrorist Attacks by Foreign Nationals). Und Merkels Lieblingsverbrecher-Flut, die Syrier, dürfen sogar auf absehbare Zeit gar nicht mehr in die USA einreisen. Welch ein Schlag gegen die Mörderin, propagiert sie doch die unkontrollierte Aufnahme von syrischen Kriminellen in die BRD, um sie dann als ausgebildete Verbrecher in die anderen....