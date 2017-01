Der Krieg spricht Englisch und Französisch

Man konnte sich beim Besuch der britischen Premierministerin so richtig an "Rot" satt sehen. Kostüme können den Charakter von Leuchtfeuern annehmen.

Von: Willy Wimmer, Staatssekretär a.D

Es stand aber auch jedem, der ihre Statements vor den Frontleuten der amerikanischen Republikanischen Partei hörte oder sie bei der Pressekonferenz mit Präsident Trump verfolgte, frei, so richtig "rot" zu sehen. Wenn alles das, was Frau Premierministerin May in USA gesagt hat, zusammen bewertet wird,dann geht es der angelsächsischen Welt derzeit darum, weniger ihre Wert- vorstellungen auf Dauer aufrecht zu erhalten. Vielmehr soll das Arsenal an Kriegsoptionen funktionsfähig gehalten werden, damit man seine Vorstellungen dem staunenden Globus aufzwingen kann. Natür- lich wird das dann als "Wertvorstellungen" deklariert, auf die die Be- glückten allerdings keinen Einfluß hatten und haben werden. Krieg ist das oberste Ziel.....