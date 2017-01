So hat uns Merkel zum Überwachungsstaat gemacht!

Deutschland 2017: Ein Überwachungsstaat? Diese Vermutung drängt sich auf, wenn man den Geheim-Bericht der deutschen Bundesdatenschutzbeauftragten zu den Aktivitäten des Bundesnachrichtendienstes (BND) und seiner Zusammenarbeit mit der NSA über die Abhörstation in Bad Aibling liest.

Was bisher nur in der DDR mittels der Stasi möglich schien, das ergibt sich jetzt aus der Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Geheimdienst: Wir leben in einem Überwachungsstaat. Wie groß ist die Gefahr? Nach Informationen des Rechercheverbundes....