Moskau (ParsToday/Irna) - Russland hat den Plan des US-Präsident, Donald Trump, für die Errichtung einer Sicherheitszone in Syrien abgelehnt.

Kreml-Sprecher Dmitry Peskow sagte am Donnerstag dazu, die USA sollten die möglichen Folgen einer Sicherheitszone in Syrien für Flüchtlinge in Betracht ziehen.

Peskow zufolge habe das Weiße Haus Moskau darüber nicht konsultiert.....