Das Geheimnis hinter den Nummern 3, 6 und 9 ist endgültig enthüllt!

Tesla behauptete, dass diese Zahlen extrem wichtig seien, doch niemand hörte zu.

Nikola Tesla machte unzählige mysteriöse Experimente. Fast alle Genies haben eine gewisse Besessenheit. Nikola Tesla hatte eine ziemlich grosse!

Er lief dreimal um ein Gebäude herum, bevor er das Gebäude betrat. Er putzte seine Teller mit 18 Servietten, er lebte nur in Hotelzimmern, dessen Nummer man durch 3 teilen konnte. Er machte Berechnungen über Dinge in seiner unmittelbaren Umgebung um sicherzustellen, dass das Ergebnis durch 3 teilbar ist und basierte seine Entscheidungen auf den Ergebnissen. Er machte alles in Sätzen von 3.....