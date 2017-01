Kuwait-Stadt (Press TV/AFP) - Das erste Büro des westlichen Militärbündnisses in der Golfregion ist heute in Kuwait-Stadt in Anwesenheit des NATO-Generalsekretärs eingeweiht worden.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat am Dienstag bei der Eröffnungsfeier des NATO-Büros in Anwesenheit des Premierministers von Kuwait, Sheikh Jaber Mubarak al-Hamad al-Sabah, gesagt, dass.....