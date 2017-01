Facebook und Co -sind sie Straftäter und Spione in Deutschland ?

4 US-Internetgiganten verweigern die Aussage in Deutschland vor dem NSA- Ausschuss

Es ist fast nirgendwo zu Lesen gewesen. Die grossen 4 der US-Datenkraken haben gekniffen. Ist das erstaunlich in der heutigen Zeit ? Für mich nicht so sehr. Denn sie dürfen ja nach US Gesetzen nichts nach aussen dringen lassen, wie sie nach den patriot-act Nachfolgegesetzen mit dem NSA zusammenarbeiten.

Nach monatelange Verhandlungen und Zugeständnissen des NSA-Bundestagsuntersuchungsausschusses mit den 4 US- Firmen Facebook, Google, Microsoft und Apple sind nun die Kompromisse für die Katz. Die Vertreter von den vier US-Unternehmen haben sich kurz vor Beginn darauf geeinigt, dem NSA-Ausschuss fernzubleiben. Zwingen können die Abgeordneten anscheinend die Vertreter der Unternehmen wohl nicht, aber es wirft ein hartes grelles Licht auf das offizielle freundschaftliche Verhältnis der USA mit der BRD.

Google und Microsoft erklärten, das sie einer nicht öffentlichen Sitzung.....