Trendwende bei Silber: Die Papiermärkte stecken in Schwierigkeiten

Am Silbermarkt wird es in der Zukunft zu tiefgreifenden Umwälzungen kommen, weil die Papiermärkte aus den Fugen geraten. Auf politischer Ebene können wir schon jetzt Unruhe und Chaos beobachten, während Präsident Trump sich darauf vorbereitet, das Weiße Haus zu in Beschlag zu nehmen. Folglich sollte man davon ausgehen, dass die von Trump geplanten Änderungen des politischen Kurses auch ernste Auswirkungen auf das stark gehebelte und auf Schulden basierende Fiatwährungssystem haben werden - unabhängig davon, ob ihm selbst das überhaupt bewusst ist. Craig von TFMetalsReport.com hat kürzlich ein sehr interessantes Interview mit Paul Mylchreest geführt. Darin diskutieren....

