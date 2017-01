Aus den US-Geheimdiensten wird vor Zerfall der westlichen Geheimdienstallianz gewarnt

Bild: CIA

Auch nach dem Schmusekurs von Trump in der CIA-Zentrale rumoren die transatlantischen Anti-Trump-Kräfte in den Geheimdiensten und der Politik weiter

Obgleich der Donald Trump am Samstag auf Versöhnungsbesuch in der CIA-Zentrale in Langley war und er dort seine Wertschätzung der Geheimdienste und einen Krieg mit den Medien verkündete, dürfte das Verhältnis zwischen dem mächtigen Geheimdienstapparat und dem neuen Präsidenten erst einmal gespannt bleiben. Trump hatte seine Geringschätzung deutlich genug ausgesprochen und auch nicht goutiert, dass die noch unter der alten Führung antretenden Geheimdienste ganz offensichtlich versuchten, mit vagen....