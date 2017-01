Russland: Pflugscharen statt Schwerter

Von den Massenmedien totgeschwiegen findet in Russlands Landwirtschaft ein Paukenschlag nach dem anderen statt: Die Eigenversorgung steigt und Gentechnik wird immer mehr tabu. Zudem will Putin die Nummer eins bei Bio-Produkten werden und verschenkt Millionen Hektar Land an die Bevölkerung.

„Ich glaube, Russland steht Kopf“, schrieb ein hessischer Bauer am 8. Oktober 2013 per E-Mail aus Moskau. Er sollte recht behalten. Was sich seither in Russland in punkto Landwirtschaft und Gentechnik tat, kommt einer Revolution gleich. Dort ist der.....