Inflation bedeuteet Enteignung

Donald Trump hatte seine Show, Aktien und Edelmetalle reagierten freundlich, ab sofort geht es zur Tagesordnung über. Zu welcher, steht vorerst allerdings in den Sternen, denn von irgendeiner Ordnung ist noch nichts Konkretes zu erkennen. Grund genug, die weitere Entwicklung erst einmal abzuwarten und sich Themen zu widmen, die Anlegern ohnehin besonders nahe liegen. Zum Beispiel Inflation. Bitte erschrecken Sie nicht, dass ich im Abstand von nur einer Woche schon wieder auf dieses Thema eingehe. Doch es ist in all seinen Details einfach viel zu wichtig. Nehmen wir die Renditen von Bundesanleihen. Sie sind erst ab acht Jahren Restlaufzeit ganz leicht positiv, und dreißigjährige mit etwas über 1 Prozent lösen auch nicht gerade Jubelstürme aus. Von einem Monat bis zu sieben Jahren haben Sie die Wahl .....

