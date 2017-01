Trumps Haushaltsdefizite: Der Untergang des US-Dollars?

In Bezug auf Donald Trumps Präsidentschaft gibt es vieles, was wir nicht wissen. Wird die Mauer an der Grenze zu Mexiko gebaut? Wer wird sie bezahlen? Wird man zumindest einen Zaun errichten? Wird der neue Präsident Obamacare abschaffen und gleichzeitig durch Trumpcare ersetzen? Wird er statt eines Hutes zu Feier des Tages ein künstliches Haarteil in die Luft werfen? Wird es in Sotschi einen nationalen Trump-Golfplatz geben? So viele Unbekannte. Eines ist jedoch ziemlich sicher: Unter Trump wird es zur größten Ausweitung des Haushaltsdefizits in der Geschichte der Vereinigten Staaten kommen. Trump hat seine Unternehmen mit Hilfe von Schulden aufgebaut und ich bin mir sicher, dass er denkt, er könne mit dem Land das gleiche tun. Im Staatshaushalt werden Jahr für Jahr gewaltige Löcher.....

