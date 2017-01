Protestierende Frauen wünschen sich „Drohnenkönig Obama“ zurück

WOMEN'S MARCH (against Trump) on Washington (and worldwide) -- Der Marsch der vermeintlich "emanzipierten" Frauen, die sich instrumentalisieren lassen ! sponsored by Soros und Co!

Und ganz zufällig findet dieser Marsch auf einmal sogar weltweit statt.. In genau 157 Orten nämlich... verteilt auf dem ganzen Globus.. ach nein.. stimmt nicht. Wie der Zufall es so will, in Russland findet er nicht statt... Hmm.. sollen wir jetzt etwa glauben, in Russland gibt es nicht mal 1000 Frauen, die auch gegen Trump sind?

Nein.. natürlich nicht! In Russland ist es nur so, dass gewisse NGOs als ausländische Agenten geführt werden und Soros dort aus dem Land geflogen ist.. da hat es wohl Probleme bei der "unterstützenden" Planung dieses "spontanen" Marsches gegeben! Nachfolgend findet ihr die Liste, mit allen Veranstaltungsorten! Da hat sich jemand Mühe gemacht!! Diese Aktivisten heutzutage scheuen aber auch vor keinen Aufwand zurück, um anderen die Augen zu öffnen... und dabei ist das ja fast vergebliche Liebesmüh! ;)

https://docs.google.com/…/13nmZo8DbWkhM8tlt4ly1CdEmC8…/edit… Wenn man richtig recherchiert findet man genau 403 Partner(organisationen), die diesen Marsch unterstützen.