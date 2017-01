„Die Außenwelt, die den Krieg im Jemen seit eh und je vergessen hat, hat ihn inzwischen auf dem Gewissen. Übernehmt die moralische und humanitäre Verantwortung für diese anhaltende Tragödie!” fordert die Autorin und Aktivistin Bushra al-Maqtari in einem ergreifenden Aufruf über die Ursachen und Folgen dieses Krieges auf.

Mit der Gründung der UNO gilt ein weltweites Kriegsverbot. Nur in zwei Ausnahmen sind kriegerische Maßnahmen zugelassen (Selbstverteidigung oder Mandat des UNO-Sicherheitsrats). Die Realität ist jedoch eine ganz andere. Daniele Ganser beschreibt, wie in Vergangenheit und Gegenwart illegale Kriege geführt werden… hier weiter

Rettet die Jemeniten!

Tag für Tag sterben die Jemeniten in einem völlig sinnlosen und unmoralischen Krieg, der ihre Leben zu zerstören droht und sie in Kriegsziele verwandelt. Am Boden werden sie von den Truppen des ehemaligen Präsidenten Ali Abdullah Saleh und den Houthimilizen angegriffen. Dazu kommen die Luftangriffe der von den Saudis....