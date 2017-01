Viele Menschen haben gerätselt und argumentiert: ist das Schreiben echt? Ist es ein Fake? Gibt es diese Art der Schreiben überhaupt? Wir haben gefragt.

Aus der gezeigten Adresse in dem Schreiben geht eine Adresse hervor, welche für uns der erste Anhaltspunkt war. Die Bismarckstraße 8 in 25335 Elmshorn ist die Adresse des Amtsgerichts in Elmshorn, zu dem es öffentlich Zugängliche Kontaktdaten gibt [1]. Mehr......